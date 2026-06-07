Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трёхкратный чемпион НБА Стэйси Кинг умер на 60-м году жизни

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Стэйси Кинг скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Чикаго Буллз».

Причина смерти не уточняется.

Кинг становился чемпионом НБА в составе «Чикаго» в 1991, 1992 и 1993 годах. В дальнейшем он выступал в лиге за «Миннесоту», «Бостон», «Майами» и «Даллас».

Ранее Life.ru писал, что бывший футболист сборной Греции Андзас Параскевас скончался в возрасте 48 лет. Причины смерти экс-защитника не разглашались.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Штат Миннесота: где находится, протесты, население, фото и описание
Штат Миннесота — один из ключевых регионов северной части США. Больше всего он известен развитой экономикой десяти тысяч, важной ролью во внутренней политике страны, озерами и сильными морозами. Но в последние годы Миннесота регулярно оказывается в центре внимания из-за общественных процессов и протестных настроений. Ниже — главное об этом штате.
Читать дальше