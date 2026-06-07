Трёхкратный чемпион НБА Стэйси Кинг умер на 60-м году жизни

Причина смерти не уточняется.
Ранее Life.ru писал, что бывший футболист сборной Греции Андзас Параскевас скончался в возрасте 48 лет. Причины смерти экс-защитника не разглашались.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Штат Миннесота: где находится, протесты, население, фото и описание
Штат Миннесота — один из ключевых регионов северной части США. Больше всего он известен развитой экономикой десяти тысяч, важной ролью во внутренней политике страны, озерами и сильными морозами. Но в последние годы Миннесота регулярно оказывается в центре внимания из-за общественных процессов и протестных настроений. Ниже — главное об этом штате.Читать дальше