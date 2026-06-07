Требуется комплексный подход: воронежские врачи рассказали, как вырастить здорового ребенка

Физическое и психологическое состояние ребенка в раннем возрасте напрямую определяет его способность к обучению, адаптации в обществе и раскрытию своего потенциала. Для обеспечения крепкого здоровья детей важно комплексно подходить к нескольким ключевым направлениям, напоминают сотрудники Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.