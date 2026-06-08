Что делать с незнакомыми номерами: список правил от эксперта

Эксперты «AndroidLime» напомнили, что с неизвестных номеров нередко звонят курьеры, водители такси, сотрудники клиник, покупатели с площадок объявлений и даже участковые. Волгоградцы могут пропустить важный звонок о доставке, записи к врачу или ситуации с автомобилем во дворе, если будут игнорировать все входящие вызовы.