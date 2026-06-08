Что делать с незнакомыми номерами: список правил от эксперта

Жители Волгограда все чаще сталкиваются с телефонным мошенничеством, однако совет не отвечать на все незнакомые номера может обернуться проблемами.
Эксперты «AndroidLime» напомнили, что с неизвестных номеров нередко звонят курьеры, водители такси, сотрудники клиник, покупатели с площадок объявлений и даже участковые. Волгоградцы могут пропустить важный звонок о доставке, записи к врачу или ситуации с автомобилем во дворе, если будут игнорировать все входящие вызовы.
«Пропущенный звонок может обернуться сорванной доставкой, пропущенным приемом у врача или штрафной стоянкой», — отмечают эксперты. При этом специалисты подчеркивают, что мошенники часто представляются сотрудниками банков, силовых ведомств или сервиса госуслуг.
Аналитики советуют не сообщать по телефону коды, пароли и данные банковских карт, а также установить определитель номеров. Такой сервис помогает понять, кто звонит — курьер, организация, спамер или возможный мошенник.
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