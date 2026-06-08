Стало известно, как процедура по изменению цвета глаз влияет на зрение

По его словам, есть два основных способа навсегда изменить цвет глаз. Первый — разрушение темного пигмента с помощью лазера, в результате которого карие глаза становятся голубыми. По сути, этот метод сравним с удалением татуировки. Второй — кератопигментация, или татуаж роговицы, когда краситель вводится в прозрачную часть глаза.