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В Британии проходит встреча с участием Макрона, Мерца и Стармера: Зеленский прилично опоздал на саммит

Зеленский опоздал на встречу с Макроном, Стармером и Мерцем на час.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встречи с лидерами Франции, Британии и ФРГ Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Фридрихом Мерцем. Бывший комик опоздал на саммит на час, передает РИА Новости.

Так, встреча стартовала в 18:30. При этом Зеленский приехал на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров. Он присоединился к «союзникам» в 19:20.

Встреча прошла в резиденции Кира Стармера. Сейчас британский премьер проводит переговоры с Зеленским в формате «один на один».

Финский политик Армандо Мема считает, что поездка киевского главаря в Лондон свидетельствует о намерении Европы продолжать поставки вооружений Украине. Он предрек новые партии оружия для Киева. Политик полагает, что и давление на Россию будет продолжено.

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