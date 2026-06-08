Что можно и нельзя делать в Карпов день 8 июня, который называют Карполов

Православная церковь 8 июня вспоминает святого Карпа. В народе отмечают Карпов день. Также существует еще одно название — Карпа Карполова. Все дело в том, что в названную дату ловится карп.
Что нельзя делать 8 июня.
Не следует провоцировать ссоры, вступать в конфликты. Отношения, как считалось, восстановить будет сложно на протяжении долгого времени. В названный день не рекомендуется пересаживать растения. Предки верили, что они не приживутся.
Что можно делать 8 июня.
По традиции, 8 июня ходили на рыбалку, так как хорошо ловится карп. Как правило рыбу, и речь идет не только про карпа, запекали. И в названный день старались готовить блюда исключительно из рыбы.
Согласно приметам, утки, которые часть ныряют в воду, предвещают дождь. В том случае, если утки летают тучно, то погода окажется хорошей.
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