Что можно и нельзя делать в Петров пост с 8 июня по 11 июля, который называют Апостольским

В Беларуси у православных верующих с 8 июня 2026 года начался Петров пост. Его начало всегда выпадает на второй понедельник после Троицы. Петров пост завершится 11 июня. Есть и него и второе название — Апостольский. Оно связано с тем, что пост установлен в честь апостолов Петра и Павла.