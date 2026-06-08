Что можно и нельзя делать в Петров пост с 8 июня по 11 июля, который называют Апостольским

В Беларуси у православных верующих с 8 июня 2026 года начался Петров пост. Его начало всегда выпадает на второй понедельник после Троицы. Петров пост завершится 11 июня. Есть и него и второе название — Апостольский. Оно связано с тем, что пост установлен в честь апостолов Петра и Павла.
Петров пост, история.
Названный пост впервые упоминается в «Апостольском писании», которое создал Ипполит Римский в III веке. Тогда Петров пост не был связан с апостолами Петром и Павлом. Он назывался постом Пятидесятницы, являясь так называемой компенсацией. Предназначался данный пост для тех, кто не мог соблюдать Великий пост. Сейчас Петров пост является своеобразной подготовкой к празднованию дня Петра и Павла.
Петров пост, традиции.
Петров пост не такой строгий, как, к примеру, Великий пост. Однако на его период следует исключить из рациона мясные и молочные продукты, а также алкоголь. Священники предупреждают, что от соблюдения поста рекомендовано отказаться пожилым людям, детям, беременным женщинам.
Во время поста принято готовить специальные пироги с рыбой внутри. Они называются рыбники. Вместе с тем следует отказаться от стрижек, так как можно состричь свое счастье.
Петров пост, что нельзя делать.
Под запретом рукоделие. Подобным можно «зашить» удачу. Не следует как брать, так и давать в долг. На период поста не планировали свадеб. Как считалось, молодые в браке будут постоянно ссориться.
Петров пост, что можно делать.
По традиции, в период поста было принято готовить рыбники — закрытые пироги с рыбой. А еще старались оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
Петров пост, народные приметы.
Согласно приметам, часто ныряющие в воду утки обещают дождь. В том случае, если утки тучно летают, то это предсказывает хорошую погоду.
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