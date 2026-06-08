Спрос на наличные в России с начала года превысил ₽1 трлн

Банк России в обзорах выделял как минимум две причины увеличения интереса экономических агентов к наличным деньгам. Это желание населения иметь наличность «про запас» на фоне сбоев в работе интернета в разных регионах, а также адаптация бизнеса к повышению налогов с 2026 года. Эти же факторы ранее называли и опрошенные РБК эксперты, но первостепенным считали именно последствия ухода бизнеса в тень.