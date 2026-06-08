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Спрос на наличные в России с начала года превысил ₽1 трлн

В мае 2026 года объем наличных денег в обращении в России увеличился на 381,2 млрд руб.

Источник: РБК

В мае 2026 года объем наличных денег в обращении в России увеличился на 381,2 млрд руб., следует из данных ЦБ. Для этого месяца это максимальное значение с 1995 года, за все время раскрытия подобной статистики.

Спрос экономических агентов на наличность сохраняется высоким третий месяц подряд: в марте он составил 301,1 млрд руб., а в апреле — 678,7 млрд руб. В целом с начала года объем наличных денег в обращении подскочил на 1,09 трлн руб., больше было только в январе—мае пандемийного 2020 года (1,39 трлн руб.).

Для оценки динамики за май использовались оперативные данные Банка России о состоянии ликвидности банковского сектора с 1-го по 29-е число включительно. Объем спроса на наличные в предыдущие месяцы оценивался на основе статистики ЦБ по денежной базе в широком определении.

Банк России в обзорах выделял как минимум две причины увеличения интереса экономических агентов к наличным деньгам. Это желание населения иметь наличность «про запас» на фоне сбоев в работе интернета в разных регионах, а также адаптация бизнеса к повышению налогов с 2026 года. Эти же факторы ранее называли и опрошенные РБК эксперты, но первостепенным считали именно последствия ухода бизнеса в тень.

Как долго они продолжат влиять на спрос населения на наличные и почему это уже влияет на политику банков по ставкам — в подписке РБК.