Накопители энергии на Дальнем Востоке предложили строить без конкурса

Решение о проведении конкурсного отбора на установку систем накопления энергии (СНЭ) мощностью до 250 МВт на Дальнем Востоке пока не принято, сообщил журналистам глава «Россетей» Андрей Рюмин на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК. Вопрос о варианте отбора инвестора остается предметом дискуссии.
Минэнерго ранее предложило провести конкурентные отборы мощности СНЭ для покрытия прогнозируемого к 2031 году дефицита электроэнергии в Объединенной энергетической системе (ОЭС) Востока. Подобный проект уже реализуется на юге России, его запуск запланирован на 1 июля. Но ответственными за строительство накопителей в ОЭС Юга были назначены «Россети» без конкурса. По словам Рюмина, первоначально стоимость проекта оценивалась примерно в 90 млрд руб., однако впоследствии была снижена до 70 млрд руб.
«Сейчас рассматриваются разные варианты внедрения накопителей. Один из вариантов — конкурс. Но если будет конкурс, то “Россети” не смогут принять в нем участие, даже имея самый большой опыт с учетом реализации проекта на юге», — сказал он, добавив, что по этому вопросу еще идет дискуссия.
По мнению Рюмина, проекты СНЭ, предназначенных для покрытия энергодефицита и устранения сетевых ограничений, логичнее реализовывать силами сетевых компаний.
«Есть накопители, которые закрывают “узкие” места и решают проблему энергодефицита, — рассказывал топ-менеджер. — А есть другой вариант — те, что устанавливают вместе с возобновляемыми источниками энергии. В случае с ВИЭ это единый комплекс — например, солнечные панели плюс накопители. Это должны делать генерирующие компании через конкурсные механизмы. Но если речь идет про установку на объектах сетевого хозяйства, то это должны делать сетевые компании».
Глава «Россетей» также считает, что такой подход может оказаться более дешевым, поскольку позволяет использовать уже существующую инфраструктуру и земельные участки подстанций.
Кроме того, технологии накопления энергии могут применяться практически во всех энергодефицитных регионах страны, говорит Рюмин. Помимо Дальнего Востока, соответствующие решения обсуждаются для Калининградской области и Дагестана. «Россети» видят перспективу для использования СНЭ также в Москве и Санкт-Петербурге.