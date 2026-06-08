Накопители энергии на Дальнем Востоке предложили строить без конкурса

«Есть накопители, которые закрывают “узкие” места и решают проблему энергодефицита, — рассказывал топ-менеджер. — А есть другой вариант — те, что устанавливают вместе с возобновляемыми источниками энергии. В случае с ВИЭ это единый комплекс — например, солнечные панели плюс накопители. Это должны делать генерирующие компании через конкурсные механизмы. Но если речь идет про установку на объектах сетевого хозяйства, то это должны делать сетевые компании».