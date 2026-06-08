«Россети» выбрали технологию для ЛЭП постоянного тока до Москвы

«Россети» определились с технологией преобразования электроэнергии для строительства линии постоянного тока от Нововоронежской АЭС до столицы протяженностью около 550 км. Об этом сообщил журналистам глава компании Андрей Рюмин на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Проект входит в число мероприятий по покрытию прогнозируемого энергодефицита Московского региона. Как отметил Рюмин, развитие энергосистемы столицы остается крупнейшим направлением инвестиций «Россетей» на ближайшие годы. Общий объем инвестпрограммы компании на 2026 год немного превышает 900 млрд рублей.
«Для строительства передачи “Нововоронежская АЭС — Москва” протяженностью около 550 км выбрана технология преобразования тока LCC [линейно-коммутируемые преобразователи]. При выполнении технико-экономического обоснования (ТЭО) проведено сравнение разных вариантов с точки зрения надежности, обеспечения высокой пропускной способности, зрелости технологий и стоимости элементов», — сказал Рюмин.
Линии постоянного тока считаются более эффективными при передаче энергии на большие расстояния. Наиболее активно такие технологии применяются в Китае. В России подобных объектов немного — в частности, вставка постоянного тока действовала на границе с Финляндией, а также используется в Забайкальском крае для перетоков между Сибирью и Дальним Востоком.
По словам главы «Россетей», компания рассчитывает максимально локализовать разработку и производство оборудования для проекта. «По каким-то отдельным компонентам оборудования, которые пока серийно не выпускаются в России, также общаемся с нашими зарубежными коллегами», — добавил глава «Россетей».
В пресс-службе компании также пояснили, что строительство линии постоянного тока до Москвы оценивается в 92 млрд руб. Как ранее писал РБК, ввод объекта запланирован на 2032 год, а его пропускная способность составит 1,5 ГВт.
Технология LCC предусматривает использование тиристоров в качестве основных элементов оборудования для преобразования переменного тока в постоянный и обратно. Ее выбор был сделан по итогам детального ТЭО, в рамках которого также сравнивался вариант на базе преобразователей источника напряжения (Voltage Source Converter, VSC), сказали в пресс-службе.
Кроме того, «Россети» прорабатывают строительство еще одной линии передачи постоянного тока в объединенной энергосистеме Сибири. Речь идет о линии протяженностью около 1,5 тыс. км от подстанции 500 кВ «Итатская» в Красноярском крае до новой подстанции в районе Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии. Стоимость проекта может составить 450 млрд руб.