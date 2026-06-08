«Россети» выбрали технологию для ЛЭП постоянного тока до Москвы

Линии постоянного тока считаются более эффективными при передаче энергии на большие расстояния. Наиболее активно такие технологии применяются в Китае. В России подобных объектов немного — в частности, вставка постоянного тока действовала на границе с Финляндией, а также используется в Забайкальском крае для перетоков между Сибирью и Дальним Востоком.