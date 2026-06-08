Что можно и нельзя делать в Карпов день 8 июня 2026 года

Есть любую рыбу, кроме карпа. Это главный гастрономический запрет. Лещ, осетрина или щука на столе в этот день сулят путаницу в делах, болезни и даже риск подавиться. А вот блюда из карпа — приветствуются. Сорить деньгами и пускать кошелек. Нельзя тратить всё до последней копейки и возвращаться домой с пустым кошельком — это прямая дорога в долговую яму. Также запрещено давать деньги взаймы или напоминать должникам об их обязательствах (деньги не вернутся, да еще и рассоритесь навек).Лениться и долго спать. Лежебокам и бездельникам народная мудрость пророчила упущенные возможности, отсутствие удачи в заработках и безрадостную жизнь. Как хорошо спать и высыпатьсяСсориться со старшими и близкими. Даже если вы глава семейства, перечить родителям в Карпов день нельзя — к болезням и бедности в старости. Любой спор может перерасти в затяжной конфликт на годы. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуОставлять беспорядок в доме. Грязный пол, пыльные зеркала и немытая посуда, оставленная на столе до утра, — верный способ «вымести» из дома достаток и защиту (вместе с мусором после заката можно случайно выгнать домового). 7 вещей, из-за которых уходит удачаХодить в рваной или несвежей одежде. Дырявые, мятые или грязные вещи в народе считались причиной болезней и притягивали неудачи. Почему у меня ничего не получаетсяПланировать дальние поездки без оберега. Если путь неотвратим, выходить из дома нужно только с правой ноги и прощаться с семьей внутри жилища (не на пороге), иначе есть риск сгинуть вдали от дома. Варить кисель. Это блюдо наши предки считали поминальным, и его приготовление в Карпов день «накликало» беду. Почему на похороны приносят чётное количество цветовЖенщинам — подходить к воде. Пока мужчины рыбачат, женам и дочерям строго воспрещалось окунать ноги в реку или озеро, чтобы русалки и водяные не утащили на дно. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифом.