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Арагчи обсудил с главами МИД четырех стран удары Израиля по Ливану

Иран обсудил с Британией, Францией, Турцией и Катаром ситуацию в Ливане.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи провел серию телефонных переговоров с коллегами из Британии, Турции, Франции и Катара, а также с главнокомандующим армией Пакистана Асимом Муниром.

Основной темой обсуждений с главой МВД Британии Иветтом Купером, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и Муниром стала ситуация на Ближнем Востоке и действия Тегерана в ответ на нарушения режима прекращения огня в Ливане, которые допустил Израиль.

Арагчи отдельно провел консультации с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бин Абдельрахманом Аль Тани. Стороны обменялись мнениями по поводу ответных шагов Ирана в связи с ситуацией в Ливане.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство ударами Израиля по Бейруту, нанесенными 7 июня. После иранских ударов по израильской территории он призвал Тегеран вернуться к дипломатическому урегулированию.

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