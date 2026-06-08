Арагчи обсудил с главами МИД четырех стран удары Израиля по Ливану

Основной темой обсуждений с главой МВД Британии Иветтом Купером, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и Муниром стала ситуация на Ближнем Востоке и действия Тегерана в ответ на нарушения режима прекращения огня в Ливане, которые допустил Израиль.