Арагчи обсудил с главами МИД четырех стран удары Израиля по Ливану

Арагчи отдельно провел консультации с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бин Абдельрахманом Аль Тани. Стороны обменялись мнениями по поводу ответных шагов Ирана в связи с ситуацией в Ливане.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство ударами Израиля по Бейруту, нанесенными 7 июня. После иранских ударов по израильской территории он призвал Тегеран вернуться к дипломатическому урегулированию.
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