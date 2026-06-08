В Омске хотят банкротить молочного агрогиганта с района

Как обратил внимание «СуперОмск», во вторник, 9 июня 2026 года, в Арбитражном суде Омской области пройдет заседание по обоснованности требований ООО «Агропром» о признании ООО «Еремеевское» банкротом.
Согласно картотеке суда, сумма исковых требований составляет более 71,5 млн рублей.
Судя по данным ФНС, ответчик юридически прописан в одноименном селе Полтавского района Омской области. Заявленный основной вид деятельности — производство сырого молока. В списке также: выращивание зерновых культур, разведение молочного рогатого скота, кроме племенного.
Судя по штату, это довольно крупная компания. Среднесписочная численность сотрудников на конец 2025 года составила 65 человек. Чистый убыток за отчетный период составил около 26 млн рублей при доходах около 78,8 млн рублей.
История агрогиганта может быть знакома по СПК «Еремеевский». Так, в новостных сообщениях от 2016 года хозяйство называли одним из самых крупных в Омской области. Общее поголовье КРС тогда оценивалось в 3,7 тыс., а дойное стадо — 1 380 голов. Площадь посевов — около 10 тысяч га. В 2018 году предприятие отметило 55-летний юбилей. Согласно записи в ЕГРЮЛ, 6 августа 2025 года сельскохозяйственный производственный кооператив прекратил деятельность при присоединении к ООО «Еремеевское».