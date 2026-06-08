В Омске хотят банкротить молочного агрогиганта с района

История агрогиганта может быть знакома по СПК «Еремеевский». Так, в новостных сообщениях от 2016 года хозяйство называли одним из самых крупных в Омской области. Общее поголовье КРС тогда оценивалось в 3,7 тыс., а дойное стадо — 1 380 голов. Площадь посевов — около 10 тысяч га. В 2018 году предприятие отметило 55-летний юбилей. Согласно записи в ЕГРЮЛ, 6 августа 2025 года сельскохозяйственный производственный кооператив прекратил деятельность при присоединении к ООО «Еремеевское».