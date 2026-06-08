В Черноземье 9 июня ожидается пасмурная и теплая погода, до +26°C

Во вторник, 9 июня, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможны переменная облачность и кратковременные осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +15°C до +26°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».