Рекордсмен Дюплантис впервые с 2023 года остался без золота из-за грядущей свадьбы

Двукратный олимпийский чемпион и действующий рекордсмен мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис не смог выиграть домашний этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме. Шведский спортсмен дважды не сумел преодолеть планку на высоте 6 метров, а затем не реализовал попытку на 6,05 м. С результатом 5,80 м он занял второе место.