Календарь на 8 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. Дата была учреждена по решению президента в 2000 году. День для нее выбрали не случайно: 8 июня 1701 года Петр I повелел создать богадельни для нищих, больных и престарелых. По распоряжению государя на десять больных человек должен был приходиться один здоровый, «который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». Сегодня в учреждениях соцзащиты трудятся более 630 тыс. социальных работников. Они заботятся о людях в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, пожилыми гражданами. Этот праздник — отличный повод сказать им спасибо!