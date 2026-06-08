Конгресс FIL в Германии решит судьбу российских саночников в сезоне-2026/27

CAS осенью вынудил FIL разрешить российским нейтральным атлетам выступать в квалификационных предолимпийских этапах Кубка мира начиная с середины декабря. Однако до отбора были допущены только те отечественные саночники, кто выступает в одиночных санях, а экипажи саней-двоек не получили возможности побороться за путевки на ОИ-2026. На Олимпиаде в Италии выступали два саночника из России: Дарья Олесик заняла в итоге 13-е место в женском турнире, Павел Репилов стал 14-м в мужских состязаниях.