Конгресс FIL в Германии решит судьбу российских саночников в сезоне-2026/27

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL), который пройдет с 8 по 9 июня в германском Бертехсгадене, рассмотрит вопрос о возможности участия саночников из России в турнирах под эгидой FIL в сезоне-2026/27. Год назад в финском Тампере большинством голосов FIL приняла решение о продолжении санкций.
Делегаты конгресса намерены обсудить и провести голосование по резолюции, принятой на предыдущем совещании, относительно неучастия российских спортсменов в международных соревнованиях. В рамках этого вопроса пройдет также обсуждение того, должны ли саночники из России иметь право участвовать в турнирах FIL в статусе нейтральных спортсменов в соответствии с октябрьским решением Спортивного арбитражного суда (CAS) и критериями Международного олимпийского комитета (МОК). Также делегаты конгресса намерены обсудить вопрос о возможности допуска на международные старты российских саночников юниорского возраста.
В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе, а в декабре 2025-го — снять все ограничения со спортсменов юношеского возраста.
CAS осенью вынудил FIL разрешить российским нейтральным атлетам выступать в квалификационных предолимпийских этапах Кубка мира начиная с середины декабря. Однако до отбора были допущены только те отечественные саночники, кто выступает в одиночных санях, а экипажи саней-двоек не получили возможности побороться за путевки на ОИ-2026. На Олимпиаде в Италии выступали два саночника из России: Дарья Олесик заняла в итоге 13-е место в женском турнире, Павел Репилов стал 14-м в мужских состязаниях.
Первоначально нейтральный статус получили шесть саночников из России: помимо Олесик и Репилова, это София Мазур, Ксения Шамова, Александр Горбацевич и Матвей Пересторонин, однако трое из них (Мазур, Шамова и Горбацевич) в середине декабря лишились возможности выступать на международных стартах даже без флага и гимна РФ.
Также в ходе двухдневного конгресса будут рассмотрены вопросы подготовки ледовой трассы в Ла-Плани к Олимпийским играм — 2030, будут определены места проведения чемпионатов мира в ближайшие четыре сезона, заслушаны отчеты о работе руководителей Международной федерации санного спорта. На второй день запланированы выборы руководства FIL.