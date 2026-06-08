Иран будет бить по американским объектам в случае ударов Израиля: главное об эскалации на Ближнем Востоке

Тель-Авив рискует возобновить масштабный конфликт на Ближнем Востоке, если нанесет удары по Ирану. Тегеран ранее выпустил несколько ракет по Израилю в ответ на атаки по Бейруту. Иран будет считать базы США на Ближнем Востоке законными целями в случае ударов по исламской республике со стороны Израиля, сообщает агентство Reuters.