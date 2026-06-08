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Иран будет бить по американским объектам в случае ударов Израиля: главное об эскалации на Ближнем Востоке

Reuters: Иран будет считать базы США законными целями в случае атак Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Тель-Авив рискует возобновить масштабный конфликт на Ближнем Востоке, если нанесет удары по Ирану. Тегеран ранее выпустил несколько ракет по Израилю в ответ на атаки по Бейруту. Иран будет считать базы США на Ближнем Востоке законными целями в случае ударов по исламской республике со стороны Израиля, сообщает агентство Reuters.

По данным источников, соответствующий список объектов у Тегерана уже подготовлен. Никаких исключений для американцев не будет сделано в случае эскалации.

«Все базы США в регионе будут считаться законными целями для Тегерана, если последует атака со стороны Израиля», — предупредил неназванный высокопоставленный источник в Тегеране.

Глава Белого дома Дональд Трамп осудил Тель-Авив за атаки на Бейрут. Он сообщил, что срочно позвонит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и отговорит его от ответного удара по Ирану.

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