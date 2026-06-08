«Защищаться, чего бы это ни стоило»: кубинцам раздают оружие на фоне угрозы США

При этом официального подтверждения этой информации из Гаваны не поступало. По данным газеты, жители Кубы заявляют о готовности защищать страну.
«У нас есть достоинство! И мы готовы защищаться, чего бы это ни стоило!» — цитирует издание кубинцев.
Напомним, в США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро выдвинуты уголовные обвинения. В отношении членов его семьи, действующего президента страны и его супруги введены новые санкции.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ставит цель свергнуть существующий строй на Кубе. США намерены приступить к этому после окончания войны с Ираном. Американский лидер считает, что Вашингтон своими действиями хочет «помочь» Гаване.