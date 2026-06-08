Месси готов сыграть в товарищеском матче с исландцами перед ЧМ

Ранее ТАСС сообщал, что нападающий «Интер Майами» получил травму в матче регулярного чемпионата Главной лиги футбола против «Филадельфии» (6:4). Аргентинец был заменен на 73-й минуте и ушел в подтрибунное помещение, держась за левую ногу. Форвард пропустил товарищеский матч с командой Гондураса (2:0), который состоялся в ночь на 7 июня. Встреча аргентинцев и исландцев пройдет в ночь на 10 июня по московскому времени.