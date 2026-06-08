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Месси готов сыграть в товарищеском матче с исландцами перед ЧМ

Встреча должна пройти в ночь на 10 июня по московскому времени.

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси готов сыграть в товарищеском матче со сборной Исландии перед стартом чемпионата мира по футболу. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Гастон Эдул.

Ранее ТАСС сообщал, что нападающий «Интер Майами» получил травму в матче регулярного чемпионата Главной лиги футбола против «Филадельфии» (6:4). Аргентинец был заменен на 73-й минуте и ушел в подтрибунное помещение, держась за левую ногу. Форвард пропустил товарищеский матч с командой Гондураса (2:0), который состоялся в ночь на 7 июня. Встреча аргентинцев и исландцев пройдет в ночь на 10 июня по московскому времени.

Сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира, проведет первый матч группового этапа турнира с алжирцами 17 июня. Аргентинцы в предварительном раунде также сыграют с австрийцами и иорданцами.

Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В Европе аргентинец выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

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