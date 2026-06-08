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РИА Новости: Зеленский остался для переговоров один на один со Стармером

Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц ушли с переговоров по Украине в резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, после чего украинский лидер Владимир Зеленский и Стармер остались на Даунинг-стрит вдвоем. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.

Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц ушли с переговоров по Украине в резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, после чего украинский лидер Владимир Зеленский и Стармер остались на Даунинг-стрит вдвоем. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что переговоры четырех лидеров продолжились до 21:10 (23:10 по московскому времени), после чего Макрон и Мерц ушли с Даунинг-стрит обратно в соседнее здание МИДа, откуда ранее пришли.

— Стармер и Зеленский их проводили за дверь, после чего вернулись внутрь, — сказано в статье.

Эммануэль Макрон заранее приехал на Даунинг-стрит, чтобы обсудить возможные переговоры с российской стороной с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Зеленским. Первый этап переговоров начался без главы Украины, который приехал позже.

До этого в своем открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину украинский лидер заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров, а также к обмену военнопленными по формуле «всех на всех». Он уточнил, что консультации между Москвой и Киевом должны проходить при участии Соединенных Штатов и стран Европы как возможных гарантов будущих договоренностей.

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