Модрич сравнялся с Месси по количеству матчей за сборные

ТАСС, 8 июня. Хорватский полузащитник Лука Модрич сравнялся с восьмикратным обладателем «Золотого мяча» аргентинским нападающим Лионелем Месси по количеству проведенных матчей в истории сборных. На счету футболистов по 198 игр.
Модрич вышел на второе место по этому показателю благодаря участию в товарищеской встрече против команды Словении (2:1). В ней он отметился забитым голом, который позволил команде открыть счет в матче.
Рекордсменом по числу игр за сборную является португальский нападающий Криштиану Роналду (227). Все три футболиста вошли в окончательные составы своих национальных команд на предстоящий чемпионат мира.
Модричу 40 лет, с июля 2025 года он выступает за итальянский «Милан». С лета 2012 года хорват был игроком испанского «Реала». Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды — в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч». По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского «Тоттенхэма» и хорватского «Динамо» (Загреб).
Модрич является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира. Чемпионат мира — 2026 станет для него пятым мировым первенством в карьере.