СМИ: Зеленский приехал на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров

Украинский президент Владимир Зеленский приехал на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Великобритании, Франции и ФРГ. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыли в резиденцию премьер-министра Британии Кира Стармера для обсуждения возможных переговоров с РФ.
Они приехали около 18:30 (20:30 по московскому времени) и провели переговоры в формате Е3 без главы Украины, который прибыл только к 19:20 (21:20 по московскому времени), говорится в статье.
Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц ушли с переговоров по Украине в резиденции Кира Стармера, после Владимир Зеленский и Стармер остались на Даунинг-стрит вдвоем.
До этого в своем открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину украинский лидер заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров, а также к обмену военнопленными по формуле «всех на всех». Он уточнил, что консультации между Москвой и Киевом должны проходить при участии Соединенных Штатов и стран Европы как возможных гарантов будущих договоренностей.