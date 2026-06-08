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СМИ: Зеленский приехал на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров

Украинский президент Владимир Зеленский приехал на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Великобритании, Франции и ФРГ. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.

Украинский президент Владимир Зеленский приехал на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Великобритании, Франции и ФРГ. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыли в резиденцию премьер-министра Британии Кира Стармера для обсуждения возможных переговоров с РФ.

Они приехали около 18:30 (20:30 по московскому времени) и провели переговоры в формате Е3 без главы Украины, который прибыл только к 19:20 (21:20 по московскому времени), говорится в статье.

Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц ушли с переговоров по Украине в резиденции Кира Стармера, после Владимир Зеленский и Стармер остались на Даунинг-стрит вдвоем.

До этого в своем открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину украинский лидер заявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров, а также к обмену военнопленными по формуле «всех на всех». Он уточнил, что консультации между Москвой и Киевом должны проходить при участии Соединенных Штатов и стран Европы как возможных гарантов будущих договоренностей.

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