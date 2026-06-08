В России предложили изменить режим работы детских садов

Детские сады в России необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей. Об этом на ПМЭФ-2026 сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Родители у нас заканчивают работу в 18:00. Добраться до детского сада — это в среднем ещё 40 минут, если говорить про Москву. Поэтому нужно резервное время. Считаю, что детсады могут работать 12-часовую смену», — сказал он в комментарии РИА Новости (18+).
При этом, он отметил, что сначала необходимо повысить заработную плату воспитателей, а затем рассмотреть возможность увеличения рабочего времени детских садов: с 8:00 до 20:00 или с 7:30 до 19:30.
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ добавил, что при введении такого графика важно учитывать психоэмоциональное состояние детей. Также должна быть обеспечена возможность для родителей забирать детей раньше, если это потребуется.