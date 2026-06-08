В России предложили изменить режим работы детских садов

«Родители у нас заканчивают работу в 18:00. Добраться до детского сада — это в среднем ещё 40 минут, если говорить про Москву. Поэтому нужно резервное время. Считаю, что детсады могут работать 12-часовую смену», — сказал он в комментарии РИА Новости (18+).