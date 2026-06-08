Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры евротройки призвали к участию ЕС и США в переговорах с Россией по Украине

Британия, Франция и Германия выступили с заявлением по урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры Британии, Франции и Германии выступили за активное участие ЕС и США в переговорах с Россией по урегулированию на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении.

"Они поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией — при активном участии США и европейских стран — с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам!, — говорится в документе.

Отдельно лидеры «евротройки» выступили против разморозки российских суверенных активов до завершения конфликта и компенсации ущерба Украине. Они считают, что любые договоренности должны учитывать интересы безопасности ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что ЕС в целом мог бы сыграть и положительную роль в урегулировании конфликта на Украине. Однако не через поставки оружия. Глава государства пояснил, что Европе стоило бы попытаться убедить киевские власти пойти на компромиссы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше