Лидеры евротройки призвали к участию ЕС и США в переговорах с Россией по Украине

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что ЕС в целом мог бы сыграть и положительную роль в урегулировании конфликта на Украине. Однако не через поставки оружия. Глава государства пояснил, что Европе стоило бы попытаться убедить киевские власти пойти на компромиссы.