Лидеры евротройки призвали к участию ЕС и США в переговорах с Россией по Украине

"Они поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией — при активном участии США и европейских стран — с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам!, — говорится в документе.
Отдельно лидеры «евротройки» выступили против разморозки российских суверенных активов до завершения конфликта и компенсации ущерба Украине. Они считают, что любые договоренности должны учитывать интересы безопасности ЕС.
Ранее президент России Владимир Путин допустил, что ЕС в целом мог бы сыграть и положительную роль в урегулировании конфликта на Украине. Однако не через поставки оружия. Глава государства пояснил, что Европе стоило бы попытаться убедить киевские власти пойти на компромиссы.