Умер заслуженный тренер России по гимнастике Вячеслав Селифанов

Вячеслав Селифанов — мастер спорта международного класса и обладатель Кубка СССР 1974 года. После завершения выступлений в конце 1970-х годов он стал тренером в обществе «Динамо». Среди его учеников — двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Алексей Воропаев, призер Олимпийских игр Людмила Ежова, а также чемпионка Европы Карина Мясникова.