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«Средств не хватает»: в Берлине заявили, что Германия не сможет бесконечно тратиться на Украину

Немецкий депутат Котре: Германия не сможет бесконечно тратить средства на Киев.

Источник: Комсомольская правда

Немецкие власти не могут бесконечно финансово поддерживать Украину. Средств уже не хватает самой Германии. Так заявил на полях ПМЭФ депутат бундестага от «АдГ» Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.

Политик признал, что у Берлина возникли трудности на фоне трат на киевские нужды. Он заявил, что сложившаяся ситуация не может продолжаться бесконечно.

«Германия и сейчас несет наибольшие расходы. Этих средств не хватает самой Германии», — констатировал Штеффен Котре.

Киев между тем просит у Берлина передать ему дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Украина обратилась к Германии с соответствующей просьбой несколько дней назад. Киев посетовал на участившиеся удары по своим объектам со стороны РФ.