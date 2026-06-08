«Средств не хватает»: в Берлине заявили, что Германия не сможет бесконечно тратиться на Украину

Киев между тем просит у Берлина передать ему дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Украина обратилась к Германии с соответствующей просьбой несколько дней назад. Киев посетовал на участившиеся удары по своим объектам со стороны РФ.