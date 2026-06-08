«Средств не хватает»: в Берлине заявили, что Германия не сможет бесконечно тратиться на Украину

Немецкие власти не могут бесконечно финансово поддерживать Украину. Средств уже не хватает самой Германии. Так заявил на полях ПМЭФ депутат бундестага от «АдГ» Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.
Политик признал, что у Берлина возникли трудности на фоне трат на киевские нужды. Он заявил, что сложившаяся ситуация не может продолжаться бесконечно.
«Германия и сейчас несет наибольшие расходы. Этих средств не хватает самой Германии», — констатировал Штеффен Котре.
Киев между тем просит у Берлина передать ему дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Украина обратилась к Германии с соответствующей просьбой несколько дней назад. Киев посетовал на участившиеся удары по своим объектам со стороны РФ.