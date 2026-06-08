IATA: Расходы авиакомпаний на топливо вырастут до $350 млрд из-за войны в Иране

IATA прогнозирует, что совокупная прибыль авиакомпаний в 2026 году составит около $23 млрд. Этот показатель почти вдвое ниже результата 2025 года ($41 млрд) и ранее сделанных прогнозов на текущий год ($45 млрд). Общая выручка отрасли увеличится на 9,4% и достигнет $1,17 трлн. Однако этот рост не компенсирует подорожание топлива.