IATA: Расходы авиакомпаний на топливо вырастут до $350 млрд из-за войны в Иране

IATA прогнозирует, что совокупная прибыль авиакомпаний в 2026 году составит около $23 млрд. Этот показатель почти вдвое ниже результата 2025 года ($41 млрд) и ранее сделанных прогнозов на текущий год ($45 млрд). Общая выручка отрасли увеличится на 9,4% и достигнет $1,17 трлн. Однако этот рост не компенсирует подорожание топлива.
«Связанные с войной перебои в авиасообщении на Ближнем Востоке и рост цен на топливо ухудшили прогноз для авиакомпаний», — заявил глава IATA Уилли Уолш.
По его словам, текущая ситуация негативно влияет на всех участников рынка. При этом сильнее всего пострадают перевозчики из стран Ближнего Востока и небольшие авиакомпании.
Кризис на Ближнем Востоке уже затронул Британию. Авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за резкого скачка цен на топливо. В первую очередь пострадали перелёты в отдалённые регионы, например из Корнуолла и острова Гернси в Лондон. Компания Skybus полностью отменила рейсы из Ньюки в Гатвик. Перевозчик Aurigny также сократил программу полётов.
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