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Чемпиона мира по хоккею 1993 года Николишина внесли в базу «Миротворца»

Также в базу попал спортивный директор хоккейного клуба ЦСКА Денис Денисов.

ТАСС, 8 июня. Бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира по хоккею 1993 года Андрей Николишин внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базу попал спортивный директор хоккейного клуба ЦСКА Денис Денисов. Им вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции.

Николишину 53 года, он является президентом Федерации хоккея Москвы. Карьеру хоккеиста игрок завершил в киевском «Соколе», за который выступал в сезоне-2011/12. В России Николишин играл за московские «Динамо» и ЦСКА, тольяттинскую «Ладу», омский «Авангард», петербургский СКА и челябинский «Трактор». В Национальной хоккейной лиге выступал за «Вашингтон», «Чикаго» и «Колорадо».

Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

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