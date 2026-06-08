Чемпиона мира по хоккею 1993 года Николишина внесли в базу «Миротворца»

ТАСС, 8 июня. Бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира по хоккею 1993 года Андрей Николишин внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Также в базу попал спортивный директор хоккейного клуба ЦСКА Денис Денисов. Им вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции.
Николишину 53 года, он является президентом Федерации хоккея Москвы. Карьеру хоккеиста игрок завершил в киевском «Соколе», за который выступал в сезоне-2011/12. В России Николишин играл за московские «Динамо» и ЦСКА, тольяттинскую «Ладу», омский «Авангард», петербургский СКА и челябинский «Трактор». В Национальной хоккейной лиге выступал за «Вашингтон», «Чикаго» и «Колорадо».
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