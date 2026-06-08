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Посол Ирана оценил состояние Моджтабы Хаменеи: что известно о его здоровье

Посол Джалали: лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и здоров.

Источник: Комсомольская правда

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи продолжает выполнять свои обязанности. Он жив и здоров. Такими данными поделился посол Ирана в России Казем Джалали в интервью «Известиям».

Дипломат оповестил, что Моджтаба Хаменеи занят вопросами административного характера. Он отметил, что в стране должным образом обеспечивают безопасность верховного лидера Ирана.

«Наш лидер жив, здоров, занимается своими вопросами административного характера. Мы понимаем, что это враг провоцирует нас на действия, на реакцию», — прокомментировал Казем Джалали.

По словам главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи, именно из соображений безопасности Моджтаба Хаменеи не появляется на публике. При этом правительство Ирана поддерживает постоянную связь с верховным лидером, уточнил он.

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