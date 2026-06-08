Проект добычи ископаемых на Украине с участием США приостановлен: чье это решение

Ранее Зеленский обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу. Киевский главарь направил американскому лидеру письмо с просьбой предоставить системы ПВО и ракеты к ним. По его словам, нынешние темпы поставок уже не соответствуют уровню реальной угрозы.