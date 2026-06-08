8 июня в календаре: Всемирный день океанов, международный день домохозяйки

В воздухе сохраняется сырость — к устойчивому ненастью. Если во время полнолуния появится вокруг луны круг, будет ненастье к концу месяца. Если обильный урожай щавеля — к теплому лету. Лягушки сильно расквакались — к дождю. Если в этот день много комаров — последние дни месяца будут теплыми, но дождливыми. Если звон колокола явственно раздается, будет ясно, глухо — будет дождь. Мухи и комары становятся более назойливыми — к дождю. Если после продолжительного затишья начинает дуть ветер — погода ухудшится. Листья клевера лугового выделяют капельки жидкости у основания черенков (не роса) — через 3−4 суток возможен дождь. Беспрерывно ныряют и плещутся утки — будет дождь. Рыба играет в реке у поверхности воды, то и дело выпрыгивая, — к сырой погоде. Убыль реки — к дождю, прибыль — к погоде. Комары летают роем — погода будет пригожая. Много кузнечиков — жди засухи. День считается удачным для рыбалки.