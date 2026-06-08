8 июня в календаре: Всемирный день океанов, международный день домохозяйки

Какой сегодня праздник.
День жизнелюба День рождения пылесоса Всемирный день океанов Международный день домохозяйки и домохозяина Всемирный день петербургских кошек и котов День таинственных знаков и предсказаний День социального работника День Республики Карелия Всемирный день осведомлённости об опухолях головного мозга Международный день IPv6 День флекситарианства Петров пост День памяти святого мученика Георгия Нового День памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.
Именины.
Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.
Карп Карполов.
В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. О его жизни известно очень мало, он лишь несколько раз упоминается в священных книгах.
Благодаря имени святого, его праздник в народе быстро связали с рыболовством. На Руси считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку.
В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней.
Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте. К печникам вообще старались относиться уважительно — от их работы зависел уют в доме, особенно зимой.
Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.
События.
1824 год — запатентована стиральная машина.
1843 год — началось строительство Николаевской железной дороги (Москва — Санкт-Петербург).
1869 год — в США запатентован пылесос.
1909 год — выпущен первый серийный автомобиль российского производства.
1937 год — впервые исполнена сценическая кантата «Кармина Бурана».
1940 год — открыт химический элемент с атомным номером 93 — Нептуний.
1946 год — на Всемирном конгрессе журналистов в Копенгагене основана Международная организация журналистов.
1948 год — запущен советский реактор для производства оружейного плутония.
1966 год — в СССР основано Общество охраны памятников истории и культуры.
1982 год — катастрофа Boeing 727 под Форталезой — на то время крупнейшая авиакатастрофа в Бразилии.
1984 год — в Гильдию киноактёров США почётным членом принят диснеевский утёнок Дональд Дак.
1990 год — Съезд народных депутатов России проголосовал за приоритет российских законов над законодательством СССР.
2002 год — после ремонта в Киеве открылся кинотеатр «Киевская Русь» с самым большим экраном среди кинотеатров стран бывшего СССР.
2011 год — в Белоруссии начались акции протеста под названием «Революция через социальные сети».
2020 год — в Сиэтле создана Автономная зона Капитолийского холма во время протестов США.
В этот день родились.
Джованни Кассини (1625 — 1712 г.), итальянский и французский астроном.
Томазо Альбинони (1671 — 1751 г.), итальянский композитор.
Роберт Шуман (1810 — 1856 г.), немецкий композитор, пианист, педагог, музыкальный критик.
Иван Крамской (1837 — 1887 г.), русский живописец и художественный критик.
Илларион Воронцов-Дашков (1837 — 1916 г.), русский государственный и военный деятель, граф.
Одри Мэнсон (1891 — 1996 г.), американская модель, актриса театра и кино.
Джон Кэмпбелл (1910 — 1971 г.), американский писатель-фантаст, редактор.
Борис Дуленков (1918 — 1992 г.), советский художник кино, Народный художник РСФСР.
Иван Кожедуб (1920 — 1991 г.), советский военный летчик и военный деятель, Маршал авиации.
Бонни Тайлер (1951 г.), британская рок-певица.
Екатерина Вуличенко (1980 г.), российская актриса кино, театра и телевидения.
Надежда Петрова (1982 г.), российская теннисистка, бронзовый призёр Олимпийских игр.
Ким Клейстерс (1983 г.), бельгийская теннисистка, победительница турниров Большого шлема, экс-первая ракетка мира.
Софья Великая (1985 г.), российская фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы.
Народные приметы.
В воздухе сохраняется сырость — к устойчивому ненастью. Если во время полнолуния появится вокруг луны круг, будет ненастье к концу месяца. Если обильный урожай щавеля — к теплому лету. Лягушки сильно расквакались — к дождю. Если в этот день много комаров — последние дни месяца будут теплыми, но дождливыми. Если звон колокола явственно раздается, будет ясно, глухо — будет дождь. Мухи и комары становятся более назойливыми — к дождю. Если после продолжительного затишья начинает дуть ветер — погода ухудшится. Листья клевера лугового выделяют капельки жидкости у основания черенков (не роса) — через 3−4 суток возможен дождь. Беспрерывно ныряют и плещутся утки — будет дождь. Рыба играет в реке у поверхности воды, то и дело выпрыгивая, — к сырой погоде. Убыль реки — к дождю, прибыль — к погоде. Комары летают роем — погода будет пригожая. Много кузнечиков — жди засухи. День считается удачным для рыбалки.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.