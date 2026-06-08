Telegraph: Трамп хочет выкупить у Великобритании архипелаг Чагос

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность покупки у Британии архипелага Чагос, на территории которого находится военная база Диего-Гарсия. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на источники.
Уточняется, что американский лидер обсуждает данную идею с министром финансов США Скоттом Бессентом.
Собеседники газеты рассказали, что таким образом Трамп намерен помешать планам британского премьер-министра Кира Стармера передать контроль над архипелагом Маврикии.
На острове Диего-Гарсия расположена стратегически важная военная база, играющая значительную роль в обеспечении военного присутствия Штатов в регионе Индийского океана, сказано в статье.
1 июня Дональд Трамп на фоне сообщений о технической рецессии в Канаде снова заговорил об идее сделать ее 51-м штатом.
Глава Белого дома 12 мая сделал публикацию в соцсети Truth Social, на которой Венесуэла была указана как 51-й штат.
Он официально признал нынешнее правительство Венесуэлы. По его словам, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес «отлично справляется с работой», продолжая сотрудничать с США.