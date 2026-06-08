Израиль решил не прекращать удары по Ливану: ЦАХАЛ «усугубит ущерб» движению «Хезболлах»

Тель-Авив рискует возобновить масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Тегеран предупредил, что будет считать базы США в регионе законными целями в случае ударов по исламской республике со стороны Израиля. Соответствующий список объектов у Тегерана уже подготовлен.