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Израиль решил не прекращать удары по Ливану: ЦАХАЛ «усугубит ущерб» движению «Хезболлах»

Представитель ЦАХАЛ Дефрин: Израиль продолжит атаковать Ливан.

Источник: Комсомольская правда

Израильские военные не планируют прекращать огонь в отношении Ливана. Армия будет наносить удары по всей стране. С таким заявлением выступил официальный представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин в видеообращении.

Генерал подчеркнул, что целями станут объекты «Хезболлах». Он также подтвердил удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута Дахии.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать по всему Ливану и усугубит ущерб “Хезболлах” — мы не допустим продолжения обстрелов израильских граждан», — сказал Эфи Дефрин.

Тель-Авив рискует возобновить масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Тегеран предупредил, что будет считать базы США в регионе законными целями в случае ударов по исламской республике со стороны Израиля. Соответствующий список объектов у Тегерана уже подготовлен.

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