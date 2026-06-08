«Запрет Валерия Гергиева в Италии — очень болезненная для меня тема»

— Мой выбор не случаен, конечно. До меня дошла информация, что местные журналисты ждали меня, чтобы попросить высказаться против Путина и так далее. Я довольно ясно ответил, что не буду этого делать. Я выбрал остаться здесь и, как ни странно, именно фестиваль «Кантата» стал для меня символом этого события. Я понял, насколько сильно мы в России любим музыку и ценим культуру. Думаю, что на данный момент в этом самая ощутимая разница между европейцами и россиянами. Это великая страна, где до сих пор культура стоит на первом месте.