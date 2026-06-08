«Запрет Валерия Гергиева в Италии — очень болезненная для меня тема»

Про всемирно известного дирижера Фабио Мастранджело говорят, что в его случае противоположности сошлись: он родился в самом русском городе Италии — Бари, а живет в самом итальянском городе России — Санкт-Петербурге. Он руководит двумя оркестрами и одним театром. Фабио много гастролирует, предпочитая европейским столицам российские города. С 12 по 16 июня в Калининграде состоится VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата». Концерты запланированы на семи исторических площадках региона. Художественный руководитель события Фабио Мастранджело накануне фестиваля поговорил с «Известиями» о гостеприимной Балтике, фанатских погромах в Париже и секрете трудоголизма Валерия Гергиева.
«Я выбрал совершенно иной путь, чтобы остаться в России».
— «Кантата» — масштабный фестиваль, который проходит и на открытом воздухе, а значит, выступления артистов целиком зависят от погоды. Как вы смотрите на то, что природа порой преподносит неожиданные сюрпризы?
— Благодаря своему формату каждый концерт фестиваля «Кантата» становится по-своему уникальным. Да, балтийское лето непредсказуемо, но в этом есть своя прелесть. Это не Италия, где изнуряющая жара в +43 градуса заставляет переносить концерты на поздний вечер: там выступления нередко начинаются только в 21:00. А на «Кантате» климат мягче. Вспоминаю свое прошлое выступление на фестивале в Калининграде, и погода меня почти не подвела: разве что легкий ветерок чувствовался. Надеюсь, и в этом году площадка порадует хорошей погодой.
— Вам близок патриотический посыл фестиваля?
— Я 25 лет живу в России, поэтому занял довольно твердую и ясную гражданскую позицию. В июне 2022 года, то есть уже после того, как началась специальная военная операция на Украине, я дирижировал на фестивале «Кантата» в Калининграде. Хотя именно в это время должен был находиться в Италии в родном городе Бари на юге страны на постановке оперы Россини «Золушка». Но я выбрал совершенно иной путь и решил отменить свое участие, чтобы остаться в России и продолжать работать здесь.
— Это осознанный выбор или вам поставили условия?
— Мой выбор не случаен, конечно. До меня дошла информация, что местные журналисты ждали меня, чтобы попросить высказаться против Путина и так далее. Я довольно ясно ответил, что не буду этого делать. Я выбрал остаться здесь и, как ни странно, именно фестиваль «Кантата» стал для меня символом этого события. Я понял, насколько сильно мы в России любим музыку и ценим культуру. Думаю, что на данный момент в этом самая ощутимая разница между европейцами и россиянами. Это великая страна, где до сих пор культура стоит на первом месте.
— Где вы так хорошо научились говорить по-русски?
— В России есть поговорка: талантливый человек талантлив во всем. Конечно, это не слишком скромно звучит, но зато правда. Это не первый иностранный язык, который я выучил и знаю достаточно хорошо, в моем багаже на сегодняшний день шесть языков. Дело в том, что я очень люблю общаться с людьми.
Когда 6 июня 1999 года я впервые приехал в Россию, уже знал наизусть алфавит. Это тоже забавный факт: в возрасте восьми лет я обнаружил его в энциклопедии, и мне стало любопытно. Так я его и выучил. Только с помощью любопытства и желания можно самостоятельно освоить язык.
— Есть ли в России места, куда бы вы хотели отправиться?
— Конечно! Очень сильное любопытство вызывает Алтай. Судя по видео и фото, там потрясающая природа и безумная красота. Поэтому думаю, что музыкальный фестиваль был бы уместен и там.
«Народ Италии абсолютно дружественно настроен в отношении России».
— Вы управляете театром в Санкт-Петербурге, оркестрами в Якутске и в Москве. При этом активно сотрудничаете с другими коллективами. Как удается распределять время и силы, и что для вас сегодня в приоритете?
— Есть две вещи, которые помогают выполнять все задачи. Во-первых, планирование — это ключевой момент. Приходится всё продумать заранее. Во-вторых, любовь к музыке. Иногда многозадачность изматывает, но начинаешь репетировать и с первыми звуками чувствуешь, как вся усталость исчезает. Уже не думаешь о том, почему согласился работать так далеко и как хочется спать, а вместо этого летишь дирижировать концерт на другой конец страны. Музыка дарит энергию.
— Сохраняете ли вы связи с итальянскими коллегами и видите ли перспективу налаживания отношений по линии музыки между двумя странами?
— Безусловно. То, что Италия заняла позицию против России, неправда. Может быть, так решили политики, но они в меньшинстве. Народ Италии абсолютно дружественно настроен в отношении России и других стран. Я знаю это, потому что много общаюсь со своими друзьями.
Вот недавно мы давали концерт в Мариинском театре, где звучала исключительно русская музыка, а исполняла Первый фортепианный концерт Чайковского итальянская пианистка Мартина Фреццотти из города Удине на севере Италии. На минуточку, она получила диплом Московской консерватории, училась у Элисо Вирсаладзе (народная артистка СССР. — Ред.). Так и про Мартину можно сказать, что она «пророссийская» пианистка.
Кстати, она не раз признавалась, что в Санкт-Петербурге чувствует себя дома. Для меня тоже это ощущение стало сюрпризом в мой первый приезд в Северную столицу. Я не ждал такого от Санкт-Петербурга — это красивейший город, важнейший с точки зрения культуры! Кто только здесь не творил: великие композиторы, дирижеры, пианисты, скрипачи. Тогда я понял, что хочу жить в России и буду делать всё возможное, чтобы это желание стало реальностью. Так и получилось.
— Венецианская биеннале тем не менее пока прошла на фоне скандала — Еврокомиссия пыталась надавить на организаторов из-за участия РФ. Российский павильон открылся вопреки этим нападкам, там выступили наши музыканты. Можно ли считать, что это первая ласточка потепления отношений?
— Отмена отмены (смеется)! Да, возможно. Хотя и в прошлом году, когда я ставил и дирижировал десять спектаклей оперы «Джоконда» Понкьелли в Кальяри — это столица Сардинии, красивейший остров в Италии — среди солистов было много русских певцов.
— Но не всё так хорошо. Тогда же в Италию не пустили Валерия Гергиева. В Королевском дворце Казерты дирижер планировал работать с оркестром театра «Верди» из Салерно и солистами Мариинского театра. Как вы отреагировали на эту новость?
— Запрет Валерия Гергиева в Италии — очень болезненная для меня тема. Я написал открытое письмо итальянской газете La Repubblica, высказался по поводу этой ситуации. Они позвонили мне, чтобы взять интервью. Я поставил условие: поговорю, если они дадут мне возможность проверить, что написали. Согласились. Интервью опубликовали. А потом я читал разные отзывы, в том числе и негативные. Недоброжелатели писали: «Это ужасно! Как Мастранджело может себе такое позволить?».
Но были и другие комментарии, которые поддержали мою позицию: «При чем здесь политика?» Или: «Он не приедет, чтобы прочитать вам лекцию “Насколько хороша Россия” или “Надо поддерживать Путина”. Его цель — творчество, а не политика». Не приехал в Италию великий дирижер. Не случилось итальянцам послушать и Ильдара Абдразакова. Тоже протестовали. И это глупость по большому счету. А за Венецианскую биеннале я рад. Тем более что я знаю ее президента.
— И как вам Пьетранджело Буттафуоко?
— Он представитель государства, выступает на стороне партии Джорджии Мелони. Если такой человек способен понять, что искусство не должно становиться заложником политических разногласий, тогда есть надежда и на «отмену отмен».
«Музыка дает Валерию Гергиеву безумное количество энергии».
— Вас с Валерием Гергиевым связывает многолетняя дружба. А предлагал ли он вам поработать в Большом театре?
— Думаю, это непременно случится. У меня очень плотный график. В Москве, помимо концертов с оркестром «Русской филармонии», я получил приглашение от Дмитрия Бертмана поставить «Норму» в «Геликон-опере». Премьера будет в ноябре. Даст Бог, может быть, Валерий Абисалович послушает фрагмент репетиции, хотя его график еще более насыщенный.
Гергиев — первый человек, который пришел на помощь, когда Театр имени Ф. И. Шаляпина закрыли на реконструкцию. Уже больше трех лет наш театр не имеет собственной сцены. Именно Валерий Абисалович сказал: «Давай с оркестром ко мне. Концерты можно играть в Концертном зале Мариинского театра». Это одна из лучших площадок в России по акустике. Благодаря ему, пока идет реконструкция здания Театра им. Ф. И. Шаляпина, мы с симфоническим оркестром работаем на этой сцене.
— Когда откроется Театр Шаляпина?
— Обещают закончить реконструкцию к концу 2028 года. Так что мы очень надеемся, что всё будет по графику.
— Валерий Гергиев представил президенту проект культурного квартала в Петербурге. Вовлечены ли вы каким-то образом в его разработку?
— Буквально позавчера мы с ним говорили об этом. 20 января мы открыли новый Концертный зал на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Это официально вторая сцена Музыкального театра имени Шаляпина. И маэстро уже два раза там был. Он восхитился акустикой. У него сразу появилась идея организовать там прослушивание секции духовых инструментов во время проведения Конкурса Чайковского, который запланирован на лето 2027-го. Территориально это 500 м от Мариинского театра, что довольно удобно.
Возможно, новое здание Театра Шаляпина тоже войдет в будущий культурный квартал. Пока не могу точно сказать, потому что мы не обсуждали эту тему напрямую.
— Вы дружите с Валерием Абисаловичем, может быть, узнали за это время секрет, как ему удается управлять Большим, Мариинским и еще вести работу в Союзе театральных деятелей России и регулярно дирижировать?
— Думаю, в нем живет огромная любовь к музыке. Гергиев — человек, который желает исполнять как можно больше разной музыки. Недавно в Мариинском и Большом театрах открылся фестиваль «Прокофьев — наш!». И это мероприятие не для вида, потому что в этом году юбилей композитора. Валерий Абисалович включил в программу все семь симфоний композитора, все фортепианные и скрипичные концерты. А еще оперы и балеты. Он делает всё досконально, поскольку так любит музыку, что она дает ему безумное количество энергии.
Валерий Абисалович умеет очень быстро восстанавливаться между мероприятиями. При этом у него всегда находится время и для общения с друзьями. Пару дней назад мы ужинали вместе и засиделись до двух часов ночи, обсуждая самые разные темы. И вдруг он признался, что его не было в Санкт-Петербурге 42 дня! Такого не случалось даже в периоды постоянных мировых гастролей. «Надо исправляться», — сказал он. Я согласен, ведь мы очень скучали. Скоро он снова появится в Мариинском театре.
Наш симфонический оркестр «Северная симфония» Музыкального театра имени Шаляпина 28 июня закроет свой концертный сезон также на сцене концертного зала Мариинского театра. Мы подготовили красивую русскую программу: прозвучат произведения Стравинского, Глазунова и Рахманинова. Всё это пройдет в рамках фестиваля «Звезды белых ночей», которым руководит Валерий Гергиев.
«Как можно связывать радость за любимую команду с поджогами машин?».
— Известно, что вы страстный футбольный болельщик. За какую команду болеете?
— Конечно, за «Зенит».
— Команда в очередной раз одержала победу в Российской премьер-лиге. Как отмечали победу?
— К сожалению, в этот день я был очень занят. Но в душе искренне ликовал.
— А вы видели, как в Париже отметили победу ПСЖ в Лиге чемпионов?
— Видел, и это ужасно. Как можно связывать радость за любимую футбольную команду с поджогами машин и разбитыми витринами? Я просто не могу понять, что движет этими людьми.
Мне это напомнило ситуацию, произошедшую в Америке после убийства Джорджа Флойда. Тогда общественность начала массово просить прощения у афроамериканцев, а преступника даже похоронили в золотом гробу. Поднялось движение Black Lives Matter (BLM). Последовали акции, протесты и погромы, на которые власти порой закрывали глаза. Из целой нации сделали виноватых, а потом еще и просили прощения за рабство, которое было сотни лет назад.
Тут работает пропаганда, способная заставить людей верить в то, что не является правдой. Это очень странно. Ведь во всем мире есть закон, который должен быть превыше эмоций.
— Вы родом из Бари. Это святое место для всех христиан: там находятся мощи Николая Чудотворца. А с вами случались чудеса?
— Конечно. Я даже не задаю себе вопросов, просто знаю, что Николай Чудотворец — часть моей жизни. Завтракаешь, работаешь, спишь — и чувствуешь присутствие.
Однажды мой близкий друг, губернатор Апулии Микеле Эмилиано, сказал одну вещь, о которой я раньше не задумывался. Он произнес: «Ты же понимаешь, кто ты такой? Родился в самом русском городе Италии, а живешь в самом итальянском городе России». Так что в моем случае противоположности действительно сошлись.