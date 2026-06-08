Ожидаемый «Авророй» самолёт получил сертификат для серийного производства

АО «Ил» получило переизданный сертификат типа на региональный турбовинтовой самолёт Ил-114, в который включена новая модель — Ил-114−300. Документ подтверждает готовность машины к серийному производству и эксплуатации. Одним из крупнейших заказчиков является дальневосточная авиакомпания «Аврора». Но первые Ил-114−300 в регионе могут начать летать только с 2028 года, сообщает ИА PrimaMedia.