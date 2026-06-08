Ожидаемый «Авророй» самолёт получил сертификат для серийного производства

АО «Ил» получило переизданный сертификат типа на региональный турбовинтовой самолёт Ил-114, в который включена новая модель — Ил-114−300. Документ подтверждает готовность машины к серийному производству и эксплуатации. Одним из крупнейших заказчиков является дальневосточная авиакомпания «Аврора». Но первые Ил-114−300 в регионе могут начать летать только с 2028 года, сообщает ИА PrimaMedia.
В рамках ПМЭФ-2026 руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вручил генеральному директору Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех» Вадиму Бадехе переизданный сертификат типа на Ил-114.
«Свидетельство об одобрении главного изменения конструкции самолета Ил-114−300 — его входной билет на отечественный рынок гражданской авиации», — сказал в ходе церемонии первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Производство машин будет вестись на Луховицком авиационном заводе, где в различной степени готовности находятся три серийных самолета.
Летать будем меньше: поставки новых самолётов на Дальний Восток откладываются.
Маршруты внутри ДФО неизбежно столкнутся с проблемой нехватки техники.
Ил-114−300 может заменить в небе устаревшие Ан-24 и Ан-26, так как его можно эксплуатировать даже на небольших аэродромах с коротких взлетно-посадочных полос.
В 2026 году ожидается поставка трёх самолётов. Но первые машины на Дальний Восток поставляться не будут, а полетят в Архангельск.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, Дальневосточная авиакомпания «Аврора» рассчитывает получить двадцать Ил-114−300. Базироваться новые машины будут в Хабаровске, так как там располагаются авиаремонтные предприятия. Оттуда самолёт сможет летать на Камчатку, Сахалин и в Магадан.