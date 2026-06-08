В Госдуме предложили запретить эвакуировать машины инвалидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Эвакуация автомобилей инвалидов недопустима. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветераном Ярослав Нилов.
«Недопустимо, когда автомобили инвалидов эвакуируют. Хотя бы эту категорию не нужно трогать», — сказал Нилов.
По его словам, если автомобиль инвалида мешает движению, то его можно просто переместить в другое место.
«Здоровому человеку тяжело поехать получить документы, поехать на штрафстоянку, забрать. А колясочнику? А тем гражданам, у кого ограниченные возможности здоровья? Это вообще стресс», — заключил депутат.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.