ЕГЭ по математике сдадут более 660 тысяч человек

В ведомстве рассказали, что на экзамен по математике базового уровня зарегистрировались более 321 тысячи человек. Экзамен по математике профильного уровня планируют сдавать около 341 тысячи человек. Для проведения ЕГЭ в этот день будет задействовано 5714 пунктов проведения экзаменов.