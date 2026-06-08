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Би-би-си: в Британии мужчине доставили журнал по почте с опозданием на 19 лет

Royal Mail оставила записку с извинениями за «доставленные неудобства», сообщила вещательная корпорация.

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Королевская почта (Royal Mail) доставила жителю Великобритании журнал с опозданием на 19 лет. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Автор книг по научной фантастике Пол Эдвардс, проживающий в городе Честер, рассказал, что 5 июня ему в почтовый ящик был доставлен журнал Mother & Baby, в котором даются советы по воспитанию детей. Он заказал его в 2007 году, когда его дочери было полтора года и жена ожидала сына. Теперь его детям 18 и 20 лет, они учатся в университете. Вместе с копией журнала Royal Mail оставила записку с извинениями за «доставленные неудобства».

«Я не уверен, что в тот момент мы заметили, что журнал не дошел. А теперь он внезапно появился в почтовом ящике», — сказал Эдвардс. Он добавил, что больше всего его поразила записка с «извинениями за неудобства». «Вообще-то мои дети уже покинули дом», — пошутил Эдвардс.