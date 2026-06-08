Би-би-си: в Британии мужчине доставили журнал по почте с опозданием на 19 лет

Автор книг по научной фантастике Пол Эдвардс, проживающий в городе Честер, рассказал, что 5 июня ему в почтовый ящик был доставлен журнал Mother & Baby, в котором даются советы по воспитанию детей. Он заказал его в 2007 году, когда его дочери было полтора года и жена ожидала сына. Теперь его детям 18 и 20 лет, они учатся в университете. Вместе с копией журнала Royal Mail оставила записку с извинениями за «доставленные неудобства».