Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Лондона не хватает денег на покупку истребителей: Британия может остаться без несущих ядерное оружие самолетов

Daily Telegraph: Британия может отказаться от покупки несущих ЯО истребителей.

Источник: Комсомольская правда

Власти Британии сомневаются в возможности осуществления закупок истребителей F-35A. Эти военные самолеты способны нести тактическое ядерное оружие. Однако Лондон может отказаться от закупки истребителей из-за нехватки средств, уведомила газета Daily Telegraph.

В материале поясняется, что этим вопросом все выходные занимались местные министры и высокопоставленные офицеры. Газета указала на затруднительное положение Лондона. Вопрос закупки истребителей называется политическим, «а не военным».

«Все понимают трудность ситуации. Военачальники делают все возможное, чтобы добиться закупки и предлагают разные варианты», — сказано в статье.

По данным The Telegraph, все атомные подводные лодки, находившиеся в распоряжении Британии, оказались выведены из строя. Они находятся на техническом обслуживании.