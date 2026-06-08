Дзержинский «Химик» упрочил лидерство с своей группе

Из-за замены поля на своём стадионе «Оренбург-2» свой домашний матч против «Химика» провёл… в Дзержинске. Условные гости воспользовались своим шансом, одержав победу со счётом 2:1.
Первый тайм получился очень непростым. Оренбуржский коллектив, усиленный несколькими футболистами первой команды, отвечали атакой на атаку, одну из которых им удалось завершить дальним ударом в середине тайма. Но на 33-й минуте «Химик» заработал пенальти, который изящно исполнил Илья Грузнов. Во втором тайме дзержинцы были активнее и заслуженно забили победный гол. На 58-й минуте первым на мяче оказался Никита Никифоров — 2:1. В концовке у обеих команд были удалены по игроку, но счёт на табло не изменился.
В 4-й группе второй лиги томский «КДВ» не может выиграть уже третий матч подряд, что позволило «Химику» уйти от сибиряков в отрыв на 3 очка — 28 против 25.
На третей позиции — нижегородская «Победа», набравшая 22 очка. Наши земляки на выезде взяли верх на «Динамо-Барнаул» — 2:0. Отлчились в начале и в конце встречи Илья Кожахарь и Артур Максимчук (с пенальти).
14 июня «Химик» будет принимать «Ижевск», а «Победа» — «Рубин-2».
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