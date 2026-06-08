Дзержинский «Химик» упрочил лидерство с своей группе

Первый тайм получился очень непростым. Оренбуржский коллектив, усиленный несколькими футболистами первой команды, отвечали атакой на атаку, одну из которых им удалось завершить дальним ударом в середине тайма. Но на 33-й минуте «Химик» заработал пенальти, который изящно исполнил Илья Грузнов. Во втором тайме дзержинцы были активнее и заслуженно забили победный гол. На 58-й минуте первым на мяче оказался Никита Никифоров — 2:1. В концовке у обеих команд были удалены по игроку, но счёт на табло не изменился.