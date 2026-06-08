«Страна»: Украина приостановила реализацию сделки по недрам со Штатами

По словам собеседника издания, главный интерес главы Украины и его администрации в «ресурсной сделке» со Штатами заключался в том, чтобы «задобрить Трампа». Киев надеялся, что тот продолжит военную и финансовую помощь, подавая это как американские взносы в совместный фонд, созданный для будущих инвестиций в добывающую отрасль Украины. Но этот расчет не оправдался, так как американский лидер согласился поставлять Киеву оружие только за деньги, выделяемые европейскими странами, передает ТАСС.