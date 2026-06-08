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«Страна»: Украина приостановила реализацию сделки по недрам со Штатами

Украинские власти послали негласный сигнал замедлить реализацию ресурсной сделки с Соединенными Штатами. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источники.

Украинские власти послали негласный сигнал замедлить реализацию ресурсной сделки с Соединенными Штатами. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источники.

Уточняется, что в течение нескольких месяцев работа по сделке почти не продвигается.

— После того как отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом окончательно испортились, в офисе президента дали команду притормозить. Потенциальные инвесторы в США тоже взяли паузу, потому что не уверены в сроках окончания конфликта, — сказано в публикации.

По словам собеседника издания, главный интерес главы Украины и его администрации в «ресурсной сделке» со Штатами заключался в том, чтобы «задобрить Трампа». Киев надеялся, что тот продолжит военную и финансовую помощь, подавая это как американские взносы в совместный фонд, созданный для будущих инвестиций в добывающую отрасль Украины. Но этот расчет не оправдался, так как американский лидер согласился поставлять Киеву оружие только за деньги, выделяемые европейскими странами, передает ТАСС.

5 января Дональд Трамп заявил, что Белый дом вернет все потраченные на Украину деньги благодаря договоренностям о полезных ископаемых. Он напомнил, что американский экс-глава Джо Байден потратил 350 миллиардов долларов на оказание помощи Киеву. Теперь, по словам президента США, он вернул эти деньги обратно посредством сделки по редкоземельным элементам.

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