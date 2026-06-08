hh.ru: зарплата соцработников в России достигает 75 тыс. рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Социальным работникам в России предлагают зарплаты от 40 тыс. до 75 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба hh.ru.
8 июня в России отмечают День социального работника.
«Диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для соцработников варьируется от 40 тыс. рублей до 74,7 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что почти в трети (29%) резюме соискателей-соцработников в качестве ожидаемой зарплаты указана сумма от 25 тыс. рублей до 55 тыс. рублей, в 21% — от 55 тыс. рублей до 85 тыс. рублей, в 10% — от 85 тыс. рублей до 110 тыс. рублей, в 2% — от 110 тыс. рублей до 140 тыс. рублей.
Что касается опыта работы, то работодатели лояльны к соискателям без него — 69% вакансий от общего числа, в 28% необходим стаж от 1 года до 3 лет, в 2% — от 3 до 6 лет, рассказали в пресс-службе.