hh.ru: зарплата соцработников в России достигает 75 тыс. рублей

В пресс-службе уточнили, что почти в трети (29%) резюме соискателей-соцработников в качестве ожидаемой зарплаты указана сумма от 25 тыс. рублей до 55 тыс. рублей, в 21% — от 55 тыс. рублей до 85 тыс. рублей, в 10% — от 85 тыс. рублей до 110 тыс. рублей, в 2% — от 110 тыс. рублей до 140 тыс. рублей.