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У границ РФ начинаются военные учения НАТО: к ним присоединятся 19 стран

Страны НАТО начинают учения ВВС Ramstein Flag у границ России.

Источник: Комсомольская правда

Военные государств НАТО 8 июня приступают к учениям ВВС Ramstein Flag 2026. Мероприятия будут проводиться, в том числе, у границ России. Военные учения планируются на территориях Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции и Испании.

Как предполагается, мероприятия продлятся до 19 июня. В них примут участие 19 стран альянса. По данным Объединенного командования ВВС НАТО, самолеты в рамках учений будут ежедневно осуществлять около 150 вылетов.

Ранее во время учений альянса авианосец HMS Prince of Wales ВМС Британии вышел из строя. Он был направлен в Северную Атлантику для участия в военных мероприятиях НАТО. ЧП произошло при выполнении одного из маневров. Утверждается, что поломка всё же незначительна. У авианосца выявили небольшую техническую неисправность. Она связана с гребным валом.

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