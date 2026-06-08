У границ РФ начинаются военные учения НАТО: к ним присоединятся 19 стран

Ранее во время учений альянса авианосец HMS Prince of Wales ВМС Британии вышел из строя. Он был направлен в Северную Атлантику для участия в военных мероприятиях НАТО. ЧП произошло при выполнении одного из маневров. Утверждается, что поломка всё же незначительна. У авианосца выявили небольшую техническую неисправность. Она связана с гребным валом.