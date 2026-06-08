Депутат ГД Гаврилов: Мошенники летом применяют схемы, связанные с арендой дач

Летом мошенники активно используют схемы, которые связаны с арендой дач, фиктивными штрафами и услугами для участков. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов.
По его словам, одной из самых распространенных схем остается мошенничество при аренде дач. Злоумышленники размещают объявления по выгодной ценой, а потом под предлогом большого спроса просят внести предоплату для бронирования. После получения денег объявление пропадает.
— Еще один летний прием — липовые штрафы. В чат СНТ или района приходит сообщение якобы от администрации, товарищества, коммунальщиков или инспектора, — цитирует парламентария РИА Новости.
Он уточнил, что аферисты требуют оплатить штраф за высокую траву, разведение костра, нарушение правил водопользования или даже за сбор грибов. Такие сообщения содержат ссылки, QR-коды или реквизиты для перевода денег.
Также многие мошеннические схемы связаны с услугами для дачных участков. Мошенники предлагают спил деревьев, вывоз мусора, покос травы, доставку земли или дров. Сначала они требуют предоплату, а потом или исчезают, или начинают требовать дополнительные деньги, предупредил Гаврилов в беседе с агентством.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что мошенники все чаще используют технологичные инструменты для повышения доверия у жертв, особенно дипфейки и так называемые видеокружочки.