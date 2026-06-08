Депутат ГД Гаврилов: Мошенники летом применяют схемы, связанные с арендой дач

Также многие мошеннические схемы связаны с услугами для дачных участков. Мошенники предлагают спил деревьев, вывоз мусора, покос травы, доставку земли или дров. Сначала они требуют предоплату, а потом или исчезают, или начинают требовать дополнительные деньги, предупредил Гаврилов в беседе с агентством.