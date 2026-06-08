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Пашинян объявил о победе на парламентских выборах в Армении

Пашинян сообщил, что его партия победила на выборах.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Армении Никол Пашинян выступил на пресс-конференции по итогам парламентских выборов в стране. По его утверждению, партия власти «Гражданский договор» набрала наибольшее число голосов. Никол Пашинян объявил о своей победе.

Армянский премьер заверил, что партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство страны. Он не привел точные данные голосования.

«По результатам выборов победила партия “Гражданский договор”, — заявил Никол Пашинян.

После голосования премьер Армении порассуждал о сотрудничестве Еревана с Москвой. Он отметил, что отношения между государствами основаны на обоюдном уважении и имеют институциональную глубину. Никол Пашинян утверждает, что в связях между Арменией и Россией хотят искусственно создать напряженность. По его словам, «это не получится сделать».

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