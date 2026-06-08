«Футбольный мяч» в животе: приморские хирурги спасли мужчину от гигантской грыжи

Вмешательство длилось около трёх часов: хирурги аккуратно отделили грыжу от окружающих тканей, сохранили функциональность мочеточников и уростомы, восстановили структуру передней брюшной стенки и установили сетчатый эндопротез для предотвращения рецидива. Также была удалена избыточная ткань, сформировавшаяся в результате длительного растяжения брюшной стенки.