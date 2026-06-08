«Футбольный мяч» в животе: приморские хирурги спасли мужчину от гигантской грыжи

Житель Приморья, перенёсший ранее хирургическое лечение рака мочевого пузыря, обратился в Краевую клиническую больницу № 2 с осложнением — гигантской послеоперационной грыжей диаметром свыше 20 см. Выпячивание в области послеоперационного рубца достигало размеров футбольного мяча и создавало серьёзную угрозу здоровью пациента, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.
«Особенность патологии заключалась в высоком риске повреждения мочевыводящих путей во время операции. Поэтому вмешательство требовало максимально точной и аккуратной работы хирургов», — рассказал заведующий хирургическим отделением ККБ № 2 Андрей Мерена.
Вмешательство длилось около трёх часов: хирурги аккуратно отделили грыжу от окружающих тканей, сохранили функциональность мочеточников и уростомы, восстановили структуру передней брюшной стенки и установили сетчатый эндопротез для предотвращения рецидива. Также была удалена избыточная ткань, сформировавшаяся в результате длительного растяжения брюшной стенки.
Послеоперационный период прошёл гладко — уже через неделю пациент выписан домой и продолжает наблюдение в амбулаторном режиме.
Напомним, хирурги Владивостокской клинической больницы № 2 успешно удалили крупную опухоль у 52-летней женщины. Пациентка поступила с жалобами на боль в области бедра.