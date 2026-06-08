Где в России бензин доступнее всего по зарплатам: россиянам перечислили регионы

Лидирующие позиции, как и по итогам конца 2025 года, занимают Москва, Чукотский АО и ЯНАО. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести свыше двух тысяч литров бензина АИ-92 в месяц при общероссийском уровне около 1405 литров.