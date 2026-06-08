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Где в России бензин доступнее всего по зарплатам: россиянам перечислили регионы

Жители Москвы, Чукотки и Ямала могут купить больше всего бензина.

Источник: Комсомольская правда

Больше всего топлива на среднюю месячную зарплату могут позволить себе жители Москвы, Чукотки и Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидирующие позиции, как и по итогам конца 2025 года, занимают Москва, Чукотский АО и ЯНАО. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести свыше двух тысяч литров бензина АИ-92 в месяц при общероссийском уровне около 1405 литров.

В еще девяти регионах — Магаданской области, ХМАО, Ненецком АО, Сахалинской и Камчатской областях, Санкт-Петербурге, Мурманской и Московской областях, а также в Республике Саха — показатель превышает 1,5 тысячи литров в месяц.

Замыкают список шесть регионов Северного Кавказа. Низкая доступность топлива в нижней части рейтинга связана как с более высокими ценами на бензин, так и с относительно невысоким уровнем зарплат.

Ранее KP.RU сообщал, что ситуация на топливном рынке России остается стабильной. Вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что цены на большинстве заправок, в том числе вертикально интегрированных компаний, растут не выше уровня инфляции.

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