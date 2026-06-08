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«Я принимаю все решения»: Трамп заявил, что у Нетаньяху не будет выбора в вопросе урегулирования в Иране

Трамп: Нетаньяху будет вынужден принять любую сделку США с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что только он будет принимать решения по урегулированию конфликта с Ираном. По словам президента США, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху примет любую сделку Вашингтона с Тегераном. Так Дональд Трамп заявил в беседе с The Financial Times.

Как подчеркнул президент США, у Биньямина Нетаньяху «не будет выбора». Он напомнил, что мирное соглашение в случае достижения всех договоренностей будет заключено исключительно между Вашингтоном и Тегераном.

«У него не будет выбора. Я принимаю решения. Я принимаю все решения», — заключил Дональд Трамп.

Президент США ранее совершил экстренный звонок премьеру еврейского государства. Он пообещал отговорить Биньямина Нетаньяху от ответного удара по Ирану. Дональд Трамп выразил надежду, что эскалация на Ближнем Востоке не сорвет сделку между Вашингтоном и Тегераном.

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