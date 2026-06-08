«Я принимаю все решения»: Трамп заявил, что у Нетаньяху не будет выбора в вопросе урегулирования в Иране

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что только он будет принимать решения по урегулированию конфликта с Ираном. По словам президента США, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху примет любую сделку Вашингтона с Тегераном. Так Дональд Трамп заявил в беседе с The Financial Times.