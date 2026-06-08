Жителям Хабаровского края рассказали что делать, если горячая вода — холодная

Жители Хабаровского края могут столкнуться с тем, что из крана с горячей водой льется холодная. Что делать в таком случае и куда обращаться, рассказали потребителям в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За поставки ресурса надлежащего качества до границ общего имущества многоквартирного дома отвечает ресурсоснабжающая организация. А управляющая организация несет ответственность перед жителями, если недостаточно горячая вода подается из-за ненадлежащего содержания и обслуживания внутридомовых инженерных коммуникаций.
Вообще, температура горячей воды в точках водозабора должна находиться в пределах 60°C-75°C. Если есть несоответствие нормативу или вода вовсе отсутствует, необходимо сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя коммунальной услуги.
— Если управление дома осуществляет УК, ТСЖ, ЖК, и при этом собственники заключили прямой договор с ресурсоснабжающей организацией, они также вправе подать заявку в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, — подчеркнули в профильном ведомстве.
Обращение человека обязано быть зарегистрировано, а исполнитель услуги должен сообщить о причинах нарушения, а также назвать сроки его устранения, если таковые известны. В случаях, когда причины отсутствия горячей воды в кране неизвестны, должна быть проведена проверка качества коммунальной услуги, время которой диспетчер согласовывает с обратившимся. После этого составляется акт, один экземпляр которого остается у потребителя, принимаются меры по восстановлению нормативной температуры.
— Если коммунальщики игнорируют заявку или отказываются составлять акт, потребитель может составить его самостоятельно. Документ подписывается председателем совета многоквартирного дома и не менее чем двумя соседями.
Специалисты главного управления напомнили о перерасчете — к заявлению о нем прикладывается один экземпляр акта и направляется исполнителю услуги.