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Жителям Хабаровского края рассказали что делать, если горячая вода — холодная

Куда обращаться и как потребовать перерасчёт.

Источник: Хабаровский край сегодня

Жители Хабаровского края могут столкнуться с тем, что из крана с горячей водой льется холодная. Что делать в таком случае и куда обращаться, рассказали потребителям в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

За поставки ресурса надлежащего качества до границ общего имущества многоквартирного дома отвечает ресурсоснабжающая организация. А управляющая организация несет ответственность перед жителями, если недостаточно горячая вода подается из-за ненадлежащего содержания и обслуживания внутридомовых инженерных коммуникаций.

Вообще, температура горячей воды в точках водозабора должна находиться в пределах 60°C-75°C. Если есть несоответствие нормативу или вода вовсе отсутствует, необходимо сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя коммунальной услуги.

— Если управление дома осуществляет УК, ТСЖ, ЖК, и при этом собственники заключили прямой договор с ресурсоснабжающей организацией, они также вправе подать заявку в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, — подчеркнули в профильном ведомстве.

Обращение человека обязано быть зарегистрировано, а исполнитель услуги должен сообщить о причинах нарушения, а также назвать сроки его устранения, если таковые известны. В случаях, когда причины отсутствия горячей воды в кране неизвестны, должна быть проведена проверка качества коммунальной услуги, время которой диспетчер согласовывает с обратившимся. После этого составляется акт, один экземпляр которого остается у потребителя, принимаются меры по восстановлению нормативной температуры.

— Если коммунальщики игнорируют заявку или отказываются составлять акт, потребитель может составить его самостоятельно. Документ подписывается председателем совета многоквартирного дома и не менее чем двумя соседями.

Специалисты главного управления напомнили о перерасчете — к заявлению о нем прикладывается один экземпляр акта и направляется исполнителю услуги.