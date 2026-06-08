Жителям Хабаровского края рассказали что делать, если горячая вода — холодная

Обращение человека обязано быть зарегистрировано, а исполнитель услуги должен сообщить о причинах нарушения, а также назвать сроки его устранения, если таковые известны. В случаях, когда причины отсутствия горячей воды в кране неизвестны, должна быть проведена проверка качества коммунальной услуги, время которой диспетчер согласовывает с обратившимся. После этого составляется акт, один экземпляр которого остается у потребителя, принимаются меры по восстановлению нормативной температуры.